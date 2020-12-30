Marius Sumudica Türk vatandaşlığı için başvurdu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın Türk vatandaşı olabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçme noktasında bir talepte bulunduğunu anımsattı.

BAŞKAN AÇIKLADI

Bunun üzerine gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti: "Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı. Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu. Bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek."





"TÜRKİYE'DE BENİ KAHRAMAN OLARAK GÖRÜYORLAR"

Marius Sumudica, daha önce Rumen basınına yaptığı açıklamalarda, "Yurtta birçok şehirden insanla beraber kalıyoruz. Türkler çok milliyetçidirler. Her pencerede Türk bayrağı vardır. Her gece marş söylerler." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Sumudica, şunları da söylemişti: "Türkiye'de beni kahraman olarak görüyorlar. Türk olmamı istiyorlar. Gaziantep'te nereye gidersem gideyim hiçbir şey için para almıyorlar."



