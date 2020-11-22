Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Türkiye'de çok para var. Benim maaşım çok yüksel değil ama Romanya'da bu parayı asla alamazsınız" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ülkesinin basınına verdiği röportajda Türkiye hakkında çok ilginç itiraflarda bulundu.

Gazeta Sporturilor'a özel açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam Türkiye'deki yüksek maaşlara dikkat çekerken Gaziantep'te kendisine gösterilen sevgiden de bahsetti. İşte birbirinden çarpıcı o sözler:

"TÜRKİYE'DE ÇOK PARA VAR"

"Türkiye'de çok para var. Bu, söylenmesi gereken önemli bir şey. Benim maaşım çok çok yüksek değil ama iyi. Türk teknik direktörlerinin tam ortasındayım. Romanya'da bu parayı asla alamazsınız. Maaşım 1 milyon euro'yu buluyor ki Suudi Arabistan'da daha çok kazanıyordum. Kariyerime Al Shabab'da devam edebilirdim. Nitekim Suudlardan iki teklif daha geldi ama orada mutlu değildim.





"RESTORANLARDA HESAP ÖDEMİYORUM"

Türkiye, beni yakaladı. Maçlardan iki gün önce transa giriyorum ve midem ağrımaya başlıyor. Yan etkileri olsa da futbolu yaşadığımı hissediyorum. Türkler futbolu ekmek gibi tüketiyor. Gün içinde dışarı çıkamıyorum. Zira hemen yanınıza gelip elinizi öpüyorlar. Bunlar kabul edemeyeceğim hareketler. Süpermarkete gittiğimde benimle fotoğraf çekiniyorlar. Gerçekten hastalar. Restoranlarda hesap ödemiyorum. Kimse buna izin vermiyor."