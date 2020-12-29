Marius Sumudica: Türkiye'nin en iyisi Fatih Terim ve benim

Marius Sumudica: Türkiye'nin en iyisi Fatih Terim ve benim

Gaziantep FK'nın tecrübeli teknik direktörü Marius Sumudica, Fatih Terim'le birlikte Süper Lig'in en iyilerinden biri olarak gösterildiğini söyledi.

Bu sezon ligde çalışan tek yabancı teknik adam olan Marius Sumudica, kendine has gol sevinçleri ve 3-5-2 taktiğiyle dikkat çekiyor. Sumudica, ülkesinde özel açıklamalarda bulunurken Fatih Terim'in de başarısından dolayı kendisini aradığını belirtti.

Marius Sumudica, Süper Lig'de sezona damga vuran teknik direktörlerden birisi. Rumen teknik adam, Gaziantep FK ile tam 13 maçtır kaybetmiyor. Gaziantep FK'da oluşturduğu 3'lü savunma taktiği ile ligde fark yaratmaya çalışan Sumudica, bu sezon tek yenilgisini Süper Lig'in ilk maçında Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla aldı.

"HAYAL ETMESİ ZOR REKORLARA ULAŞTIK"

"Çok sevinçliyiz çünkü bu büyük bir başarı. Alanyaspor maçının ardından hayal etmesi zor rekorlara ulaşmayı başardık. Son 22 maçta gol atan tek takım biziz."

"FENERBAHÇE GİBİ EN HÜCUM TAKIMLARINDAN BİRİYİZ"

"Tıpkı Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en iyi hücum yapan takımlarından biriyiz ve bunun karşılığını 27 gol atarak aldık. Adeta bir rüya yaşıyorum. Bu benim kariyerimin en iyi yılı."





"BİRÇOK KİŞİ BENİ TEBRİK ETTİ"

"Kovid yüzünden yüz yüze görüşemesem de birçok kişi beni tebrik etti. Federasyonun katı kurallarından biri. Yüz yüze görüşmek kesinlikle yasak."

"MAXIM OLAĞANÜSTÜ"

"Olağanüstü bir futbolcuyu Gaziantep'e getirmeyi başardım. İnanılmaz profesyonel biri ve işini çok iyi yapıyor. Nadiren karşılaşılan bir sağduyuya sahip."

"Mutluyum, inanılmaz bir dönemden geçiyorum. Şu anda sadece Erzurum ile oynayacağımız maçı düşünüyorum. Galatasaray maçına kadar birçok maçımız var. 27 puan toplamak inanılmaz. Geçtiğimiz sezon ilk 17 haftada 24 puan topladık şimdi 14 maçta 27 puan gerçekten olağanüstü. Herkes çok mutlu. Yenileceğimiz zamanlar da olacak ama önemli olan bu anları nasıl yöneteceğimiz."

SUMUDICA'DAN TERİM İTİRAFI

"Galatasaray artık lider takım. Onlarla çok zor bir maç oynayacağız kendi evimizde. İyi şeyler başarıyoruz. Hatta daha önce Fatih Terim beni arayıp tebrik etti."





"ÇOK ENDİŞELİYDİM"

"Eşim ve çocuklarımın hasta olduğu dönemde gerçekten çok endişeliydim. Umarım bir daha böyle sorunlar yaşamam."

"ÖZEL BİR BASKI HİSSEDİYORUM"

"Türkiye'deki tek yabancı teknik direktör benim ve bu çok zor. Özel bir baskı hissediyorum ama bundan rahatsız değilim. Şu anda Türkiye'deki en iyi teknik direktörlerle ilgili listeler yapılıyor ve Fatih Terim'le birlikte en iyiler arasında gösteriliyorum. Herkes benim en iyi olduğumu ifade ediyor."

"ÖNÜMDE DİZ ÇÖKÜYORLAR"

Öte yandan Türkiye'de kendisine büyük bir hürmet gösterildiğini söyleyen Sumudica, "Türkiye'de beni kahraman olarak görüyorlar. Türk olmamı istiyorlar. Gaziantep'te nereye gidersem gideyim hiçbir şey için para almıyorlar. Elimi öpmek istiyorlar. Önümde diz çöküyorlar. Türkiye'de adeta tanrı gibiyim." ifadelerini kullandı.