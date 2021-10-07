Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'la anlaştı

İrfan Buz ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'un, teknik direktör Marius Sumudica ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve ilk 8 hafta sonunda 6 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor'da, teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrılmıştı.

YENİ MALATYA İLE ANLAŞTI

Bu ayrılık sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor'un Marius Sumudica ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Rumen teknik direktörün kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

"ÖNCELİĞİM TÜRKİYE" DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı röportajda, "Şu anda benim en büyük önceliğim, Türkiye'ye geri dönmek." diyen Sumudica anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte önceliğini de sonuçlandırmış olacak.

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MOTİVASYON KONUŞMASI HALA HAFIZALARDA

Gaziantep FK'yı çalıştırdığı dönemde futbolculara yaptığı motivasyon konuşması dikkat çeken Sumudica, "50 saniye içinde 30 bin lira bonusu kaybettiniz. Arkanızdaki insanlara bakın. 1500-2000 liraya çalışıyorlar. Deli gibi malzeme topluyorlar. Onlar bu bonusu bekliyordu. Her şeyi mahvettiniz! Göztepe'ye kaybedersek ne olacak? Küme düşmemek için mücadele edeceğiz. Neden? Çünkü siz hazır değilsiniz. 50 saniyede her şeyi mahvettiniz Neden konuşmuyorsunuz? Söyleyin, neden? Sorumluluğunuz olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Herkes sorumluluk almalı. 50 saniye içinde 3 milyon TL kaybettik maaşlarımızdan. 30 bin TL prim kaybettik. 2 puan kaybettik ve 14. sıradayız. Ve şimdi korkmaya başladık." ifadelerini kullanmış ve ardından takımıyla çıktığı maçlarda uzun süre yenilgi görmemişti.

KİMİLERİNE GÖRE ŞOVMEN

Öte yandan Türkiye'de yaptığı her hareketi olay olan Rumen hoca, Beşiktaş maçı sonrası kartal pozu vermenin yanı sıra aldığı galibiyetten sonra çiftetelli bile oynamıştı. Deneyimli ismin yeni dönemindeki hareketleri şimdiden merak ediliyor.