Marius Sumudica yine kovuldu

Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor'da, teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.

Ülkemizde daha önce Gaziantep FK ve Rizespor'da teknik direktörlük yapan Marius Sumudica, Malatya'da da başarılı olamadı.

Marius Sumudica ile Yeni Malatyaspor'un yolları ayrıldı. Yeni Malatyaspor'da, ödemelerin yatmaması üzerine bazı oyuncular sözleşmelerini feshetmişti.

İLK ADAY MEHMET ÖZDİLEK

Ülkemizde birçok takımda teknik direktörlük yapan Mehmet Özdilek, Sumudica'nın yerine ismi geçen adaylar arasında. Ayrıca Ertuğrul Sağlam'ın da teknik direktör olarak adı geçiyor.

KİMİLERİNE GÖRE ŞOVMEN

Öte yandan Türkiye'de yaptığı her hareketi olay olan Rumen hoca, Beşiktaş maçı sonrası kartal pozu vermenin yanı sıra aldığı galibiyetten sonra çiftetelli bile oynamıştı.

Daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Rizespor'u da çalıştıran Sumudica, 4. kez geldiği Türkiye'de başarıyı yakalayamadı.