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Marius Sumudica'dan transfer itirafı! "Beşiktaş, Dragus için deli oluyor"

Marius Sumudica'dan transfer itirafı! "Beşiktaş, Dragus için deli oluyor" Gaziantep FK'nın eski teknik direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'ın Denis Dragus'la yakından ilgilendiğini söyledi. Rumen çalıştırıcı, "Beşiktaş, Dragus için deli oluyor" ifadelerini kullandı.