6 Mart tarihinde Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan 2. kez ayrılan tecrübeli çalıştırıcı Marius Sumudica'dan flaş bir transfer itirafı geldi.
Gaziantep temsilcisinden ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Sumudica, Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya konuştu.
"Beşiktaş Dragus için deli oluyor"
Sumudica, Denis Dragus ile Beşiktaş ve Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın ilgilendiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı takımın forvet oyuncusunu çok istediğini belirten Sumudica, "Beşiktaş, Dragus için deli oluyor." sözlerini sarf etti.
Gaziantep FK'da 13 gol sevinci yaşadı
Gaziantep FK'nın sezon başında Belçika takımı Standard Liege'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki isim, kırmızı-siyahlı formayla 34 resmi maça çıktı.
3 milyon euro piyasa değerine sahip Dragus, bu karşılaşmalarda 13 fol ve 1 asistle mücadele etti.
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