Marko Nikolic: Mandzukic'i istedim, Ze Luis geldi

Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Marko Nikolic, transfer ile ilgili konuştu.

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Marko Nikolic, geride kalan transfer dönemi için açıklamalarda bulundu.

"MANDZUKIC'İ İSTEDİM, ZE LUIS GELDİ"

Mario Mandzukic'i istediklerini ancak alamadıklarını ifade eden Nikolic, "Benim forvette isteğim, Mandzukic'i transfer etmekti. Neden olmadı, bilmiyorum. Ze Luis'i aldık, artık yapacak bir şey yok." dedi.

Mandzukic'in adı transferin son gününe kadar Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'la da anılıyordu.