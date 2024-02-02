Markus Gisdol: 75 dakika boyunca gayet iyi oynadık Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "İlk 15 dakikada iki gol yedik ve daha sonra geri gelmek zor oldu. 75 dakika boyunca aslında takımım gayet iyi oynadı. Oyuncularımdan memnunum ve göstermiş oldukları performanstan dolayı kendileriyle gurur duyuyorum" dedi.

"Skordan memnun değilim"

54 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Tabi skordan memnun değilim, onu belirtmem gerekiyor. Galatasaray gibi bir takıma küçücük bir şans verecek olursanız ne yazık ki bunu değerlendiriyorlar" ifadelerini kullandı.