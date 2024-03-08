Markus Gisdol: Ankaragücü'ne karşı çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde karışılacakları Ankaragücü maçı öncesinde, "Rakibimize karşı çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız gibi en iyi şekilde yüksek tempoda, yüksek performans gösterirsek bu maçta iyi bir sonuç alacağımız düşünüyoruz" dedi.

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İHA

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında oynayacakları Ankaragücü maçını değerlendirdi.

"Fenerbahçe'ye karşı çok iyi performans gösterdiler"

Ankaragücü'nün iki farklı şekilde oynadığına söyleyen Gisdol, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe'ye karşı çok iyi performans gösterdiler. Biz rakibimize çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız gibi en iyi şekilde, yüksek tempoda, yüksek performans gösterirsek iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.

"Rakibimiz karşısına en iyi kadromuzla çıkacağız"

Gisdol, Başakşehir maçında kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası alan Marius Mouandilmadji hakkında ise, şu şekilde konuştu:

2 maçlık cezalık cezanın kesinlikle fazla olduğunu düşünüyorum. Umarım itiraz ederek bunu 1 maça düşürebiliriz. Sakat olan oyuncularımızla da alakalı bazıları takıma döndü. Umarım bu sakatlarımız en iyi şekilde hazırlanırsa bir sonraki maçta onları kullanabiliriz. Sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte rakibimiz karşısına en iyi kadromuzla çıkacağız.

"Taraftarlar bizleri çok seviyorlar"

Samsunspor taraftarının takıma sahip çıktığını vurgulayan Alman çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Açıkçası çok özel bir şey söylemeye gerek yok. Bizleri çok seviyorlar. Takımlarına sahip çıkıyorlar. Şunu söylemem gerekiyor; bize bugüne kadar vermiş olduklarını destekten dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerek bana gerekse takıma çok fazla destek oldular. Umarım sahamızda oynayacağımız maçta onları tribünde bir kez daha görürüz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)