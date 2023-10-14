Markus Gisdol: Hedefimiz ligde kalmak Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ilk olarak hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

AA

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirtti.

Gisdol, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolcuların kendisini çok iyi karşıladığını aktardı.

"Şu anki hedefimiz Süper Lig'de kalmak"

Samsunspor'da olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Alman çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Daha önce Samsunspor'un bu durumuna benzer tecrübelerim oldu. Hamburg, Köln ve Hoffenheim gibi takımların hepsi ligde kaldı. Herkes de bunun farkında, bu sebepten dolayı buraya geldim. Şu anki hedefimiz Süper Lig'de kalmak.

"Hepsi forma için ellerinden gelenin en iyisini yapıp savaş veriyor"

Göreve iki gün önce başladığını, yüksek tempoda antrenmanlarına devam ettiklerini anlatan Gisdol, şu değerlendirmede bulundu:

Oyuncularımla konuştum, hepsi forma için ellerinden gelenin en iyisini yapıp savaş veriyor. Kendilerine tavsiyelerde bulundum. Artık geçmişte olan her şey geride kaldı. Şimdi yapmamız gereken tamamen şu ana odaklanmak. Tam olarak oyuncularım da bunu yapıyor.

"Samsun'a gitmeyi dört gözle bekliyorum"

Takımla Antalya'da kampta olduğu için Samsun'u göremediğine işaret eden Gisdol, şunları kaydetti:

Samsun'a gitmeyi dört gözle bekliyorum. Çok merak ettiğim bir şehir. Taraftarımız zaten futbolu bilen bir taraftar grubu. Samsun, şehir olarak futbol şehri. Çok güzel şeyler duydum, zaten bu sebeple buraya geldim. Taraftara şunun sözünü verebilirim, yüzde 100'ümüzü vereceğimizi onlar da bilsin. Oyuncularımız da her zaman her maçta sahada yüzde 100'ünü verecek. Taraftarımız da bunu sahada fark edecek. Onların desteğiyle beraber çok güzel maçlar oynayacağımıza inanıyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)