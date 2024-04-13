Markus Gisdol: Rakiplere değil kendimize bakıyoruz Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından "Rakiplerimizin ne yaptığına bakmıyoruz. Bizim için önemli olan kendi yaptıklarımız" ifadelerini kullandı.

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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından açıklamalar yaptı.

Markus Gisdol yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bir puanı hala kutladıklarını duyabiliyorum. İlk 30 dakikada iyi defans yaptık diyemem, doğru formasyonu da yapamadık. 30. dakikadan sonra oyuna dahil olmaya başladık. İkinci yarı daha iyi oynadık ve hak ettiğimiz bir puanı aldık." dedi.

Başarılı teknik adam, "Rakiplerimizin ne yaptığına bakmıyoruz. Bizim için önemli olan kendi yaptıklarımız. Ligin sonuna kadar elimizden geldiğince puan alarak ligde kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.