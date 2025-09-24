Markus Gisdol'dan Beşiktaş değerlendirmesi!

Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş'a 4-0 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, eksik kadroya rağmen forma şansı bulan oyuncuların ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, bugünkü maçın zor geçeceğini bildiklerini belirterek, şunları dedi:

Açık bir şekilde de şunu söylemek lazım ki ilk 11'imizden 8 oyuncumuz eksik şekilde maça çıktık. Bu durumda tabii Beşiktaş gibi bir takıma karşı puan ya da puanlar almak hakikaten çok zor. Takımdaki oyuncular elinden geleni yaptı.

"GERÇEK YÜZÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

İyi bir şekilde dinlenip önlerindeki maça odaklanacaklarını kaydeden Gisdol, şu ifadeleri kullandı:

"BÜTÜN OYUNCULARIN EN İYİ ŞEKİLDE ARAMIZA KATILMASINI İSTİYORUM"

Bir gazetecinin "taraftarın istifa çağırısında bulunduğu" yönündeki sorusuna Gisdol, şu yanıtı verdi:

Maç maç bakarsak 6 maçın 3'ünü deplasmanda berabere kaldık. Evimizde de Galatasaray ve Göztepe ile oynadık. Onlar da ligin 1 ve 2'nci sırasında. Bugün de Beşiktaş'a karşı daha zayıf bir kadro ile çıkmak zorunda kaldık. Önümüzdeki maçlarda statü gereği oynamayan oyuncularımızın gelmesi ile birlikte çok daha kuvvetli bir şekilde geri döneceğimizi düşünüyorum. Bütün oyuncuların en iyi şekilde aramıza katılmasını istiyorum. Önümüzdeki süreçte başarısız olacağımıza dair herhangi bir şüphem yok.