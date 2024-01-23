Markus Gisdol'dan iddialı sözler: Ligde kalacağız Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Bizim için en önemli şey, sezon sonunda ligde kalabilmek" dedi.

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Samsunspor'un deneyimli teknik direktörü Markus Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe maçının ve alınan 1 puanın çok özel olduğunu dile getirdi.

Takım olarak Fenerbahçe karşısında çok iyi reaksiyon gösterdiklerini anlatan Gisdol, çok iyi mücadele ettiklerini ve çok önemli 1 puanı aldıklarını aktardı.

"En önemli hedefimiz ligde kalmak"

Gisdol, 25 Ocak Perşembe günü sahalarında oynayacakları Kayserispor maçına da değinerek, "Hedefimizin ne olduğunu en başından beridir biliyoruz. Bizim için en önemli şey, sezon sonunda ligde kalabilmek. Yapmamız gereken, antrenmanlarda şimdiye kadar nasıl bir performans gösteriyorsak, oynama şeklimizi nasıl sahaya yansıttıysak aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu sistem bizi güçlü kılıyor. Şimdi yapmamız gereken Kayserispor maçına odaklanmaktır. İyi oyunculardan kurulu bir kadroları olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar nasıl bir performans gösterdiysek aynısını Kayserispor karşılaşmasında da göstermemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

"İlk adımları attık"

Ligde sadece bir hedeflerinin olduğuna işaret eden Gisdol, şunları kaydetti: