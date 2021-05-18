Marlon, Trabzonspor’a veda etti

Sezon başında Fluminense'den kiralanan Brezilyalı sol bek Marlon, Trabzonspor taraftarına teşekkür ederek yollarını ayırdığını duyurdu.

Trabzonspor'da sezonun ilk ayrılığı gerçekleşti. Kiralık futbolcu Marlon Xavier, sosya medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübe ve taraftara teşekkür etti.

İLK KUPASINI BURADA KAZANDI

Brezilyalı sol bek paylaşımında, "Bir sezon daha bitti! Harika bir rekabet ve yeni deneyim kazandığım için çok mutluyum! Birçok arkadaşlık kurdum, her maçta elimden gelenin en iyisini yapma fırsatı sunan Trabzonspor'a teşekkür ediyorum! Bu fantastik kulübün antrenörlerine ve oyuncularına teşekkür ederim, başarılar dilerim! Oyuncularına ve taraftarlarımıza koşulsuz destekleri için en iyisini sağlayan bu kulüpteki tüm personele de çok teşekkürler! Her zamanki gibi aynı sevinç ve özveri ile geleceğe hazırlanmanız dileğiyle! Herkese mutlu tatiller!" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 38 maça çıkan futbolcu 1 asist yaptı. Başakşehir’i yenip Süper Kupa’yı kazanan takımın bir parçası olan Marlon, kariyerinin ilk kupa sevincini Trabzonspor’da yaşadı.