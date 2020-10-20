Marsel İlhan ilk turda elendi

Marsel İlhan, Sebastian Ofner’a 6-7, 6-4, 6-4’lük skorla 2-1 mağlup olarak İstanbul Challenger TED Open'a ilk turda veda etti.

Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu olma özelliğini taşıyan İstanbul Challenger TED Open'da heyecan başladı.

ALTUĞ ÇELİKBİLEK ÜST TURDA

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nün 72.kez ev sahipliğinde düzenlenen, 104 bin dolar ödüllü turnuvanın ilk gününde, 3 Türk tenisçi korta çıktı.

Organizasyonda milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, turnuvanın 6 numaralı seri başı, dünya 145 numarası, İtalyan Lorenzo Giustino'yu 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

MARSEL İLHAN İLK TURDA ELENDİ

Milli tenisçi Ergi Kırkın, turnuvanın 7 numaralı seri başı Belaruslu Ilya Ivashka'ya 6-2, 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya tekler kategorisinde veda etti.

Marsel İlhan ise Avusturyalı rakibi Sebastian Ofner'a 6-7, 6-4, 6-4'lük skorla 2-1 mağlup oldu ve ilk turda elendi. Turnuvaya elemelerden gelen Hırvat tenisçi Borna Gajo ise turnuvanın 3 numaralı seribaşı 2018 TEB BNP Paribas Istanbul Open şampiyonu Taro Daniel'i 2-6, 7-6, 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek yoluna devam etmeyi başardı.

Dünya 225 numarası Fransız Elliot Benchetrit ile eşleşen, milli tenisçi Cem İlkel yarın korta çıkacak. 25 Ekim Pazar günü final maçıyla sona erecek organizasyonda, koronavirüs) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, tüm maçlar ücretsiz izlenebilecek.