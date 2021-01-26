Marsilya, İrfan Can Kahveci'yi istiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İrfan Can Kahveci'ye, son olarak Fransız ekibi Marsilya talip oldu.

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteği üzerine Başakşehir ile masaya oturan sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibine 6 milyon euro artı 1 oyuncu teklifinde bulunmuştu.

Sarı-kırmızılıların bu teklifini yetersiz bulan ve 10 milyon euro artı Emre Kılınç'ı isteyen turuncu-lacivertliler, masadan kalktı.

FENERBAHÇE DE İSTEDİ

Diğer taraftan dün bir açıklama yapan Başakşehir yönetimi, Fenerbahçe'nin de 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu istediğini duyurdu.

Turuncu-lacivertlilerin, kulübe bir yazı gönderen ve görüşme için randevu talep eden Başkan Ali Koç'un bu isteğini kabul ettiği öğrenildi. Tarafların, kısa süre içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.

SON TALİP MARSİLYA

Milli futbolcuyu isteyen son kulüp ise Marsilya oldu.

Fransızların, İrfan Can için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğü ve turuncu-lacivertlilerin Ligue 1 ekibinden 15 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

Gelen bu cevap üzerine 2 gün düşünme süresi isteyen Fransız ekibi, en kısa sürede kararını vereceğini bildirdi.