Mart ayında en çok konuşulan oyuncu, Ozan Tufan oldu

Mart ayında en çok konuşulan oyuncu, Ozan Tufan oldu

Mart ayının en çok konuşulan oyuncusu, Fenerbahçe'de oynayan Ozan Tufan oldu. Tufan, Milli Takım'da attığı gollerle zirvenin sahibi oldu.

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporla Mart ayının en çok konuşulan takımları, futbolcuları, kulüp yöneticileri, teknik direktörleri ve hakemleri belli oldu.

A Milli Takım formasıyla Norveç maçında 2 gol atan Ozan Tufan, 3-0 kazanılan karşılaşmanın kahramanı olurken sosyal medyanın da gündemine oturdu.

EN FAZLA KONUŞULAN FUTBOLCU OLDU

Nişanlısı Rojin Haspolat ile dünyaevine giren Fenerbahçeli milli oyuncu, mart ayında 10 bin 188 habere adını yazdırarak en fazla konuşulan futbolcu unvanının sahibi oldu.

Ozan Tufan’ı ise sahada yaşadığı çarpışma sonucu sakatlık geçiren Dimitris Pelkas 8 bin 863 haber ile takip ederken yine maç esnasında ayak bileğinin dönmesi sonucu sakatlık geçirerek sahalardan bir süre uzak kalacak olan Mesut Özil, 8 bin 741 haber ile takip etti.

EN ÇOK KONUŞULAN TAKIM FENERBAHÇE

85 bin 384 haberle mart ayının en çok konuşulan takım ise Fenerbahçe oldu.

10 yıldır kalesini koruyan Fernando Muslera ile sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı alan Galatasaray ise mart ayı boyunca toplam 72 bin 839 haber ile adını ikinci sıraya yazdırırken, Süper Lig’de liderliğini mart ayı boyunca koruyan Beşiktaş ise toplam 71 bin 471 haber ile üçüncü sıraya yerleşti.

EN ÇOK KONUŞULAN TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM

Süper Lig’de en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Fatih Terim, her ay olduğu gibi mart ayında da en çok konuşulan antrenör olma unvanını da elinde tutmayı sürdürdü.

Mart ayında 18 bin 539 haberde yer alan Terim birinci sırada yer alırken, sarı-lacivertli takım ile yolları ayıran Erol Bulut 17 bin 341 haber ile ikinci, siyah-beyazlı takımın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın ise 15 bin 270 haber ile üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK KONUŞULAN BAŞKAN ALİ KOÇ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ay boyunca toplam 8 bin 731 habere adını yazdırarak en çok konuşulan futbol kulübü yöneticisi olmayı başardı.

Ali Koç’u sırası ile 6 bin 331 haber ile sarı-kırmızılı takımın yöneticisi Mustafa Cengiz ve 4 bin 781 haber ile TFF Başkanı Nihat Özdemir takip etti.

EN ÇOK KONUŞULAN HAKEM HALİL UMUT MELER

Halil Umut Meler, 5 bin 551 haber ile mart ayının en fazla konuşulan hakemi olurken ikinci sırada 4 bin 280 haber ile Cüneyt Çakır, üçüncü sırada ise 3 bin 128 haber ile Halis Özkahya yer aldı.