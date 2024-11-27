Martens: Galatasaray'ın zaaflarını kullanmak istiyoruz

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek AZ Alkmaar'da teknik direktör Maarten Martens ve kaleci Jeroen Zoet, karşılaşmanın yapılacağı AFAS Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE GALİBİYETİ KEYİF VERDİ AMA.."

Maarten Martens, Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri maça atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

O karşılaşmadan büyük keyif aldık. Kulübümüzün altyapısından çıkan genç oyuncularla sahada olmak ayrıca gurur vericiydi. Ancak, önceki maçın güzel geçmiş olması yarın da aynı şekilde geçeceğinin garantisi değil. Şimdi tamamen Galatasaray maçına odaklandık.

"GALATASARAY'IN HÜCUM GÜCÜ ETKİLEYİCİ"

Rakip analiziyle ilgili açıklamalar yapan Martens, Galatasaray’ın hücum hattındaki oyuncuların tecrübelerine ve oyun zekalarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

Galatasaray, Türkiye’nin lider takımı. Hücumda oldukça etkili bir oyun sergiliyorlar ve sürekli baskı kuruyorlar. Ancak, bu baskı esnasında hataya açık olacaklarını düşünüyoruz. Biz de bu anları fırsata çevirmek istiyoruz. Avrupa maçlarında olduğu gibi cesur ve enerjik bir oyun sergilemeliyiz.

"FARKLI KÜLTÜRLERLE KARŞILAŞMAK BİR ZORLUK VE AVANTAJ"

Avrupa’da oynanan maçların ligden farklı bir atmosfer sunduğunu belirten Martens,sözlerini şöyle sürdürdü:

Yarın, yüksek kaliteli bir rakibe karşı oynayacağız ve bunun farkındayız. Farklı kültürlerden gelen rakiplerle mücadele etmek, hazırlıklarımızı değiştirmese de oyun sırasında önemli bir dinamik oluşturuyor. Galatasaray, performansını sürdürmek isteyecektir. Biz de onların zayıf noktalarını değerlendirmek için hazırız.

"AVRUPA LİGİ SİSTEMİ DAHA KARMAŞIK"

UEFA Avrupa Ligi'nin sistemine de değinen Martens, sözleri şöyle tamamladı:

Bu turnuva oldukça ilginç bir yapıya sahip. Şampiyonlar Ligi’nde bazı takımların rahatça bir üst tura çıktığını görüyorsunuz. Ancak Avrupa Ligi daha farklı; burada rekabetin daha yoğun olduğunu düşünüyorum. Biz iyi bir yol kat ettik ancak hâlâ puana ihtiyacımız var.

ZOET: "GEÇENKİ MAÇA BAKARSA, DENEYİM ŞART DEĞİL"

AZ Alkmaar’ın tecrübeli kalecisi Jeroen Zoet, Galatasaray karşılaşması öncesinde duygularını paylaştı. Maçta forma giyecek olmanın heyecanını dile getiren Zoet, şu ifadeleri kullandı:

Şu an ikinci kaleci değilim. Bu takıma gelirken ikinci kaleci olacağımı biliyordum, ancak şimdi birinci kaleci olma şansı doğdu. Avrupa arenasında uzun zamandır forma giymemiştim, bu da beni ayrı bir şekilde motive ediyor. Deneyimli oyuncular olarak gençlere rehberlik etmek istiyoruz. Ancak geçen maç, deneyimin her şey olmadığını gösterdi. Bu seviyede futbol oynuyorsanız kurallar herkes için aynıdır.

"BASKIYI AVANTAJA ÇEVİRMEK İSTİYORUM"

Zoet, bu tür yüksek tempolu maçlarda baskıyı her zaman hissettiklerini vurgularken,şunları söyledi:

Böyle maçlara kendimi en iyi şekilde hazırlıyorum. Her zorluğu bir sınav olarak görüyorum ve bu sınavlardan başarıyla geçmek isterim. Pazar günü önemli bir galibiyet aldık, şimdi ise tek odak noktam Galatasaray maçı. Bu karşılaşmada kendimi göstermek ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.

"GALATASARAY, HÜCUM GÜCÜYLE ZORLU BİR RAKİP"

Rakip Galatasaray hakkında düşüncelerini paylaşan Zoet, sözlerini şöyle tamamladı: