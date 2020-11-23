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    Martin Linnes: Bizim için hayal kırıklığı

    Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Martin Linnes, 10 kişi kalan Kayserispor'la berabere kaldıkları maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 22:48
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    Martin Linnes: Bizim için hayal kırıklığı

    Galatasaray'da Martin Linnes, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

    "BİZİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

    Maçı değerlendiren Norveçli, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmamız gerekiyordu. 1-0'dan sonra 3-4 tane daha atabilecekken gol yedik. Gelecek hafta kazanmaya çalışacağız. Bizim seviyemizdeki takımlar için sonucun böyle olmaması gerekiyordu." dedi.

    Martin Linnes: Bizim için hayal kırıklığı #1

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