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    Martin Linnes: Fenerbahçe'ye karşı istediklerimizi yapamadık

    Saracchi'nin yokluğunda sol bekte görev yapan Martin Linnes, kendi oyunlarını oynayamadıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 21:17
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 21:17
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    Martin Linnes: Fenerbahçe'ye karşı istediklerimizi yapamadık

    Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

    Sarı-kırmızılıların Norveçli oyuncusu Martin Linnes, 0-0 sona eren derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

    "KENDİ OYUNUMUZU OYNAYAMADIK"

    Takım olarak zor bir maç çıkarttıklarını ifade eden Linnes, "Benim için önemli olan ilk 11'de şans bulmak, sağ bek-sol bek fark etmez. Bugün sol bekte oynadım. Bizim için zor bir maç oldu. Bugüne kadar sergilediğimiz mantaliteyi sahaya yansıtamadık, kendi oyunumuzu oynayamadık. Yine de liderliğimizi sürdürüyoruz." dedi.

    Martin Linnes: Fenerbahçe ye karşı istediklerimizi yapamadık #1

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