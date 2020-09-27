- Haberler
- Futbol Haberleri
- Martin Linnes: Fenerbahçe'ye karşı istediklerimizi yapamadık
Martin Linnes: Fenerbahçe'ye karşı istediklerimizi yapamadık
Saracchi'nin yokluğunda sol bekte görev yapan Martin Linnes, kendi oyunlarını oynayamadıklarını söyledi.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 21:17
- Güncelleme : 27.09.2020 - 21:17
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların Norveçli oyuncusu Martin Linnes, 0-0 sona eren derbinin ardından açıklamalarda bulundu.
"KENDİ OYUNUMUZU OYNAYAMADIK"
Takım olarak zor bir maç çıkarttıklarını ifade eden Linnes, "Benim için önemli olan ilk 11'de şans bulmak, sağ bek-sol bek fark etmez. Bugün sol bekte oynadım. Bizim için zor bir maç oldu. Bugüne kadar sergilediğimiz mantaliteyi sahaya yansıtamadık, kendi oyunumuzu oynayamadık. Yine de liderliğimizi sürdürüyoruz." dedi.