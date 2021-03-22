Martin Linnes: Türkler Haaland'dan korkuyor

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, milli takımının Türkiye ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, A Milli Takımımızın Norveç ile oynayacağı maç öncesinde Erling Haaland için mesaj verdi,

"HER PAZARTESİ HAALAND'I KONUŞUYORUZ"

"Türkiye'de her pazartesi soyunma odasında konuşulan isimlerden biri Erling Haaland. Takım arkadaşlarım bana onu soruyor, merak ediyorlar. Ne yediğini bile merak ediyorlar. Haaland'ın adı tüm Türklerin ağzında. Daha önce kimsenin görmediği şeyleri yapıyor. Bence Türkler onunla karşılaşmaktan korkuyor."





"FALCAO DA HAALAND'DAN ETKİLENDİ"

"Falcao, Haaland'ın farkında ve ondan çok etkilendi. Radamel, spot ışıklarının altında olmanın ve gol atmanın ne demek olduğunu biliyor, o yüzden yakından takip ediyor. Erling'in adını böylesine güzel bir şekilde duyurması harika."