Martin Linnes'in annesi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın futbolcusu Martin Linnes'in annesi Eva Døli Linnes, hayatını kaybetti.

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Norveçli futbolcu Martin Linnes bugün acı bir haber aldı.

Başarılı oyuncu Linnes’in annesi vefat etti.

“SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Futbolcumuz Martin Linnes'in değerli annesi Eva Døli Linnes'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Martin ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.