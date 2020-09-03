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    Martin Linnes'ten Türkçe motivasyon konuşması

    Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Linnes, milli takım kampında Türkçe yaptığı motivasyon konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 11:43
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 11:43
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    Martin Linnes'ten Türkçe motivasyon konuşması

    Norveç'in UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ve Kuzey İrlanda ile yapacağı karşılaşmalar için milli takım kampında bulunan Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, antrenmanda gerçekleştirdiği motivasyon konuşmasını Türkçe olarak tamamladı.

    SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

    Başarılı futbolcunun bu anları sosyal medyanın da gündemine oturdu.

    Martin Linnes'ten Türkçe motivasyon konuşması - İZLE

    Martin Linnes, geçtiğimiz sezon 16 maçta forma giyerken takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.

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