Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Linnes, milli takım kampında Türkçe yaptığı motivasyon konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Norveç'in UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ve Kuzey İrlanda ile yapacağı karşılaşmalar için milli takım kampında bulunan Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, antrenmanda gerçekleştirdiği motivasyon konuşmasını Türkçe olarak tamamladı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Başarılı futbolcunun bu anları sosyal medyanın da gündemine oturdu.



Martin Linnes'ten Türkçe motivasyon konuşması - İZLE



Martin Linnes, geçtiğimiz sezon 16 maçta forma giyerken takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.