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    Martin Skrtel'den Gerrard'a: Verdiğim bilgiler işe yaramış

    Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, 8 sezon boyunca Liverpool'da birlikte forma giydiği Steven Gerrard', Galatasaray hakkında bilgiler verdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 11:26
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    Martin Skrtel'den Gerrard'a: Verdiğim bilgiler işe yaramış

    Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Rangers'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Steven Gerrard'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

    Rangers'ın teknik patronu Steven Gerrard ile 8 sezon boyunca Liverpool forması terleten Skrtel, "Anlaşılan verdiğim bilgiler yararlı olmuş." yazdı.

    Martin Skrtel den Gerrard a: Verdiğim bilgiler işe yaramış #1

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