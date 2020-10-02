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- Martin Skrtel'den Gerrard'a: Verdiğim bilgiler işe yaramış
Martin Skrtel'den Gerrard'a: Verdiğim bilgiler işe yaramış
Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, 8 sezon boyunca Liverpool'da birlikte forma giydiği Steven Gerrard', Galatasaray hakkında bilgiler verdiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 02.10.2020 - 11:26
Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Rangers'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Steven Gerrard'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı.
Rangers'ın teknik patronu Steven Gerrard ile 8 sezon boyunca Liverpool forması terleten Skrtel, "Anlaşılan verdiğim bilgiler yararlı olmuş." yazdı.