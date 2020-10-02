Martin Skrtel'den Gerrard'a: Verdiğim bilgiler işe yaramış

Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, 8 sezon boyunca Liverpool'da birlikte forma giydiği Steven Gerrard', Galatasaray hakkında bilgiler verdiğini açıkladı.

Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Rangers'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Steven Gerrard'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Rangers'ın teknik patronu Steven Gerrard ile 8 sezon boyunca Liverpool forması terleten Skrtel, "Anlaşılan verdiğim bilgiler yararlı olmuş." yazdı.



