Maskeli taraftarın kim olduğu belli oldu! Maça yurt dışından gelmiş Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarda, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin, yurt dışından kente gelerek stadyuma girdiği ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası istenmeyen olaylara sahne oldu.

Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-2 galip geldiği mücadelenin sonunda, sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki sevinçleri sırasında bazı Trabzonspor taraftarları sahaya girdi.

Bu taraftarlardan biri, eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koşarak tehlikeli bir durum yarattı.

Maç sonrası yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe kafilesi, yaklaşık 3 saat sonra stadı terk etti. Sarı-lacivertli ekip, otobüsle geldiği havalimanında hızla aprona geçerek uçağa bindi. Polis ekipleri, yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye aldı.

Gözaltına alındılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahada meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre, 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınan taraftarlar arasında, sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç. (20), Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic’e saldıran O.B., korner direğiyle sarı-lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo-mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M., O.O., E.T. ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

Almanya'dan gelmiş

Olaylı derbinin ardından gelen bilgilere göre, sahaya giren kişilerin kimlikleri ve olayın detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Sahaya atlayarak korner direğiyle Fenerbahçe ekibine koşan şahsın, maça başkasının Passolig kartıyla girdiği ortaya çıktı.

Ayrıca, tribünden atlayarak yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin, Almanya'dan bazı arkadaşlarıyla birlikte kente gelerek stadyuma girdiği tespit edildi. Bu yeni bilgiler, olayın arka planında ve planlamasında dış etkenlerin olduğunu düşündürüyor.

Müfettişler araştırıyor

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edileceği belirtilirken İçişleri Bakanlığı, 3’ü müfettiş 5 kişilik heyeti, Trabzon’a görevlendirdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayları soruşturmak üzere Trabzon’a ulaşan heyet, gün içinde müsabaka öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını araştıracak.

Stadyumdaki tüm güvenlik kamera görüntülerini de izleyecek olan heyet, 12 şüphelinin ifadelerini inceleyip, saha olaylarının birileri tarafından organize edilip, edilmediğini araştıracak.