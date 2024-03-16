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Massimilano Allegri: Kenan'ın kalitesi çok yüksek

Massimilano Allegri: Kenan'ın kalitesi çok yüksek Juventus Teknik Direktörü Massimilano Allegri, Kenan Yıldız'ın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söyledi. Allegri, "Sakin bir şekilde çok fazla sorumluluk almadan gelişmesine izin verilmesi gerekiyor" dedi.