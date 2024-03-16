Massimilano Allegri: Kenan'ın kalitesi çok yüksek

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Juventus, sahasında Genoa ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde yapılacak maç 17 Mart Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.
Bu maç öncesinde Juventus'ta teknik direktör Massimilano Allegri açıklamalarda bulundu.
"Harika niteliklere sahip ve kalitesi çok yüksek"
Kenan Yıldız'la ilgili soruyu yanıtlayan İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcunun çok yetenekli ve kalitesinin yüksek olduğunu söyledi.
Allegri açıklamasında, şunları dedi:
Son zamanlarda daha az süre aldı ama harika niteliklere sahip ve kalitesi çok yüksek. Sakin bir şekilde ve fazla sorumluluk almadan gelişmesine izin verilmesi gerekiyor.
Juventus formasını bu sezon 20 kez giydi
Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon 20 maçta süre aldı. 18 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.
Milli takımdaki ilk maçına geçtiğimiz yıl Hırvatistan'la deplasmanda oynanan maçta çıkan Kenan Yıldız, Almanya ve Galler maçlarında da süre aldı.
Almanya karşısında 1 gol kaydeden 18 yaşındaki oyuncu Galler maçında asist yaptı.
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