Massimiliano Allegri duyurdu! Kenan Yıldız, Roma maçında yok

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İtalya Serie A'nın 35. haftası dev bir maça sahne olacak. Roma ile Juventus, kritik müsabakada karşı karşıya gelecek.
Bu mücadele Roma Olimpiyat Stadyumu'nda 5 Mayıs Pazar akşamı saat 21.45'te başlayacak.
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ligde Roma ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Kenan oynayamayacak
Allegri, midesinden sıkıntı yaşayan (Gastroenterit, mide gribi) Kenan Yıldız'ın antrenmanda yer almadığını ve Roma karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Bu sezon 3 gol kaydetti
Juventus'ta bu sezon 27 maçta süre bulan 19 yaşındaki milli oyuncu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
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