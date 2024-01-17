Massimiliano Allegri: Kenan Yıldız, doğuştan gelen bir yetenek

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İtalya Serie A 20. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi takım Juventus 3-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 15 ve 37'de Dusan Vlahovic ile 89. dakikada Federico Chiesa attı.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 57 dakika sahada kaldı.

"Doğuştan gelen bir yetenek"

Müsabakanın ardından Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kenan Yıldız'ın performansını da değerlendiren Allegri, genç futbolcudan övgüyle bahsetti.

Allegri açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Yıldız bir oyuncu gibi topu kontrol edebilen çok az kişi var. Üstelik nadiren yanlış kararlar veriyor ve bu doğuştan gelen bir yetenek. Bunu ona öğretmemize gerek yoktu. Fark yaratabileceği için ondan daha fazlasını yapmasını istiyorum.