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    Matarazzo: Ömer Faruk Beyaz'ı bedavaya aldık, çok mutluyuz

    Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyerek Stuttgart'a giden Ömer Faruk'un yeni hocası Pellegrino Matarazzo 17 yaşındaki futbolcuya övgüler yağdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2021 - 17:45
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    Matarazzo: Ömer Faruk Beyaz'ı bedavaya aldık, çok mutluyuz

    Fenerbahçe'den ayrılarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da kısa süre içinde göze girmeyi başardı.

    Teknik direktörü Pellegrino Matarazzo, 3-4-2-1 sisteminde 2 forvet arkası oyuncudan biri olarak tercih ettiği Ömer Faruk Beyaz için övgü dolu sözler kullandı.

    Matarazzo: Ömer Faruk Beyaz ı bedavaya aldık, çok mutluyuz #1

    "VÜCUDUNA ORANLA ÇOK İYİ FİZİĞİ VAR"

    Pellegrino Matarazzo, "17 yaşındaki bir oyuncu için, vücuduna oranla çok iyi fiziği var. Vücudunu nasıl kullanacağını çok iyi biliyor, topu iyi saklıyor. Adımlaması çok güzel, hızlanabiliyor ve dar alanda çözüm üretebiliyor. Onda büyük potansiyel görüyorum." ifadelerini kullandı.

    Matarazzo: Ömer Faruk Beyaz ı bedavaya aldık, çok mutluyuz #2

    "BEDELSİZ ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

    Sportif direktör Sven Mislintat ise, çok yetenekli bir oyuncuyu bonservis ödemeden kadrolarına kattıklarını belirtirken, "Avrupa'da en çok dikkat çeken oyunculardan biriydi, sıra dışı bir yetenek. Çok talibi olmasına rağmen bu seviyede bir oyuncuyu bedelsiz kadromuza katabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

    Fenerbahçe ile profesyonel olarak 8 maça çıkan Ömer Faruk Beyaz, sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertli takımdan ayrılık kararı almıştı.

    Matarazzo: Ömer Faruk Beyaz ı bedavaya aldık, çok mutluyuz #3

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