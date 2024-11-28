Mateusz Lis, kariyerine Göztepe'de devam etmekten memnun

AA & Ensonhaber

Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, sarı-kırmızılı ekiple devam etmekten memnun olduğunu dile getirdi.

Kulübün mobil uygulamasında görüntülü açıklaması yayımlanan Lis, geldiği andan itibaren Göztepe'nin Türkiye'deki diğer kulüplerden farklı olduğunu hissettiğini söyledi.

"TEKRAR GÖZTEPE'NİN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORDUM"

Süper Lig'e çıktıkları geçen sezonun kariyerindeki en iyi sezon olduğunu bildiren Lis, şu şekilde konuştu:

İzmir şu anda dünyadaki yerim, tekrar Göztepe'nin bir parçası olmak istiyordum. Sadece geçen sezon benim için yeterli değildi. Süper Lig'de ve kulübün 100. yılında devam etmek istedim. Bu özel bir şeydi ve bu sezon benim için hikayenin sonu olmadığını hissettim.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ"

Mateusz Lis, bu sezon iyi bir kadro kurulduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Çok iyi bir takımız. Sadece sahada değil, saha dışında da bir aileyiz. Çok iyi ilişkilerimiz var ve herkes Göztepe için mücadele etmek istiyor. Bu çok önemli ve bence taraftarlarımız bunu ilk maçımızdan itibaren fark etti. Bu tamamen şans değil. Ligde iyi durumdayız.

"GÖZTEPE'YE GELMEK KARİYERİMDEKİ EN İYİ KARARIMDI"

Süper Lig'deki ilk sezonlarında iyi işler yapacaklarına emin olduğunu aktaran Lis, şunları kaydetti:

Geçen sezon buraya, Göztepe'ye gelmek kariyerimdeki en iyi karardı. Bu, benim ve ailem için ana noktaydı. Eşim ve önümüzdeki yılın ocak ayında dört yaşına girecek olan oğlum var. Şimdiden arkadaş edinmeye başladı. Onlar için her yıl evi, ülkeyi değiştirmek kolay değil.

"KENDİME TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLAMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUM"

Polonyalı kaleci, oğlunun okulda İngilizce ve Türkçe öğrendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: