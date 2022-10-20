Petrol
92.93
0.56%
Euro
18.2133
0.22%
Dolar
18.5896
-0.03%
Altın
973.78
0.14%
Borsa
3880
0.00%
Bitcoin
361.003
-0.36%
BTXN Coin
9.36
1.84%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Mathias Ross alkış aldı

    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mathias Ross, Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor karşısında ilk kez forma şansı bulurken golünü de atmayı başardı.
    • 20.10.2022 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mathias Ross alkış aldı

    Galatasaray 'ın yeni transferlerinden Mathias Ross, ilk kez dün akşam 7-0 kazanılan Kastamonuspor maçında forma şansı buldu.

    21 yaşındaki Danimarkalı stoper, çıktığı ilk maçta attığı kafa golüyle alkışlandı.

    Genç oyuncu maçın ardından, "Galatasaray gibi büyük bir takımda oynadığınız zaman forma için mücadele etmelisiniz. Burada olmaktan çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

    Alkışlar Rashica'ya

    Galatasaray adına sahanın yıldızı tartışmasız Rashica'ydı. Kosovalı futbolcu, ilk yarıda sol kanatta, ikinci yarıda sağda çok etkiliydi. Perdeyi açan golde vuruşu yapan Rashica, aynı zamanda takımını 4- 0 öne geçiren golü de kaydeden isimdi.

    Mathias Ross alkış aldı #1


    Hande Yener: Estetik, cep telefonu gibi bir şey
    Magazin

    Hande Yener: Estetik, cep telefonu gibi bir şey

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?

    KARA YOLLARI SON DURUM I 19 Ekim Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?
    Yaşam

    KARA YOLLARI SON DURUM I 19 Ekim Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    Görüş Bildir