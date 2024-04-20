Mathieu Valbuena, İsmail Kartal'ı eleştirdi Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mathieu Valbuena, İsmail Kartal'a dair açıklamalarda bulundu.

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a seri penaltı atışları sonucu elendi.

Daha önce hem Olympiakos'ta hem de Fenerbahçe'de forma giymiş olan Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli ekibin hocası İsmail Kartal'a sert bir eleştiride bulundu.

Valbuena'dan İsmail Kartal'a tepki

Kariyerinde her iki takımda da forma giymiş olan Mathieu Valbuena önemli bir soruya cevap verdi.

Valbuena, "Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenmesindeki etken neydi?" sorusuna şu cevabı verdi:

Kesinlikle şunu söylemeliyim ki teknik direktör İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri konusunda gözle görülür bir şekilde hata yaptı. Hocanın, özellikle maçın kritik anlarında yaptığı bu değişiklikler takımı fazlasıyla etkiledi ve Fenerbahçe'nin maça dair etkinliğini azalttı. Bu anlamda, İsmail Kartal'ın yaptığı değişiklikler gerçekten çok kötüydü. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de maçı kaybetmesindeki en büyük etken oldu diyebilirim.

Her iki takımda da oynadı

2017 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mathieu Valbuena, sarı-lacivertlilerdeki 2 yılının ardından Olympiacos'un yolunu tutmuştu. Yunan ekibinde 4 sene geçiren tecrübeli futbolcu, sezon başında Kıbrıs temsilcisi Apollon Limassol'a transfer olmuştu.

Valbuena, Sarı-Lacivertli ekipte geçirdiği 2 sezonda toplam 71 resmi müsabakaya çıkmıştı. Olympiacos'ta ise 150 maçta forma giymişti.