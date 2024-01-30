Mathieu Valbuena seçimini yaptı: Ali Koç, Aziz Yıldırım'dan daha iyi bir başkan

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda taraftarın gönlüne taht kuran Mathieu Valbuena, yıllar sonra suskunluğunu bozdu.
Fransız futbolcu, sarı-lacivertli ekipteki günleri hakkında dikkat çeken sözler kullandı.
Öte yandan Valbuena, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında da itiraflarda bulundu.
İşte Valbuena'nın açıklamaları...
Öncelikle şunu söyleyebilirim ki Fenerbahçe'de çok mutluydum. Çünkü çok iyi biliyordum ki o dönemde taraftarlar beni seviyordu. Muhteşem bir stadyum ve inanılmaz bir taraftar topluluğu vardı.
"Fenerbahçe'de çalışır mıyım bilmiyorum"
Şu anda tam olarak Fenerbahçe'de çalışabileceğimi kestiremiyorum. Futbolu çok seviyorum ve oynayabildiğim kadar devam etmek istiyorum. Aynı zamanda futbol için iyi bir kondisyona sahip olduğumu düşüyorum. Gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz...
"Fenerbahçe maçlarını izliyorum"
Her zaman Fenerbahçe maçlarını takip etmeye çalışıyorum. Ayrıca orada çok fazla arkadaşım var.
"Ali Koç daha iyi bir başkan"
Fanatik'e konuşan Valbuena, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında da tercihini yaptı.
Hem Ali Koç'u ve hem de Aziz Yıldırım'ı çok iyi tanıyorum. Bence Ali Koç çok daha iyi bir başkan. Çünkü Aziz Yıldırım ile bir yıl çalışabildim. Tabii Aziz Yıldırım'ı da seviyorum fakat Ali Koç'un yeri farklı. Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan olduğu dönemde çok fazla zorluklar vardı ve çok fazla olaylar meydana geldi. O dönemlerde Ali Koç ile dışarıda da iki kez görüşme fırsatı buldum. O anlar da benim için oldukça değerliydi.
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