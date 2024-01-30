Mathieu Valbuena seçimini yaptı: Ali Koç, Aziz Yıldırım'dan daha iyi bir başkan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertlilerde çalıştığı iki başkan hakkında konuştu.

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Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda taraftarın gönlüne taht kuran Mathieu Valbuena, yıllar sonra suskunluğunu bozdu.

Fransız futbolcu, sarı-lacivertli ekipteki günleri hakkında dikkat çeken sözler kullandı.

Öte yandan Valbuena, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında da itiraflarda bulundu.

İşte Valbuena'nın açıklamaları...

Öncelikle şunu söyleyebilirim ki Fenerbahçe'de çok mutluydum. Çünkü çok iyi biliyordum ki o dönemde taraftarlar beni seviyordu. Muhteşem bir stadyum ve inanılmaz bir taraftar topluluğu vardı.

"Fenerbahçe'de çalışır mıyım bilmiyorum"

Şu anda tam olarak Fenerbahçe'de çalışabileceğimi kestiremiyorum. Futbolu çok seviyorum ve oynayabildiğim kadar devam etmek istiyorum. Aynı zamanda futbol için iyi bir kondisyona sahip olduğumu düşüyorum. Gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz...

"Fenerbahçe maçlarını izliyorum"

Her zaman Fenerbahçe maçlarını takip etmeye çalışıyorum. Ayrıca orada çok fazla arkadaşım var.

"Ali Koç daha iyi bir başkan"

Fanatik'e konuşan Valbuena, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında da tercihini yaptı.