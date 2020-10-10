Mauricio Lemos: Altay'ın yanına gittim ve sana minnettarım dedim

Karagümrük maçında penaltıya sebebiyet veren Mauricio Lemos, gole izin vermeyen Altay Bayındır'a övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER DE HATA YAPABİLİR"

Fatih Karagümrük maçındaki penaltılar ve kırmızı kart ile ilgili neler hissettiği sorulan Lemos, "Gerçekten çok kötü bir his. Defans oyuncusu penaltıya sebebiyet verdiğinde çok kötü hisseder. Günümüz futbolunda bunu daha sık görüyoruz çünkü artık VAR sistemi var. Bütün ince detaylar net şekilde gözüküyor. Top eline değmiş mi, defans oyuncusunun bir müdahalesi var mı, bunlar çok net gözüktüğü için biz defans oyuncuları böyle bir risk altındayız. Son maçta 2 penaltıdan ilki elime çarptı. Fakat ikinci pozisyonda, hakeme de söyledim herhangi bir temasım olmadı, dokunmadığımı söyledim. Görüntülerde de bu çok net şekilde belli oluyor. Tabii hakemler de hata yapabilirler, onların da bizim de elimizden gelenin en iyisini yapıp bu hataları minimuma indirmemiz gerekiyor. Daha önce tek maçta 2 penaltıya sebebiyet vermemiştim." şeklinde konuştu.

"ALTAY'A SANA MİNNETTARIM DEDİM"

Altay'ın ikinci penaltıyı kurtarması hakkında da konuşan Lemos, "Tabii ki ben o an tünelden soyunma odasına giderken çok kızgındım ve o kızgınlıkla penaltıyı izleyecek bir televizyon bulamadım. Daha sonra çığlıklar duydum ve penaltının gol olduğunu düşündüm. Bana 'hayır Altay kurtardı' dediler. Gerçekten Altay çok iyi bir kaleci ve aynı zamanda çok iyi bir takım arkadaşı. Bu sezon kurtardığı birçok kritik pozisyon var. Maç sonu yanına gidip minnettar olduğumu söyledim." diye konuştu.