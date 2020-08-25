Mauricio Lemos kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, imza için İstanbul'a iniş yaptı. Peki yeni transfer Lemos kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi İspanya'da buldu. İspanya 2. Ligi ekiplerinden Las Palmas’la 1.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkışan Fenerbahçe Lemos'u İstanbul'a getirdi.

MAURİCİO LEMOS KİMDİR

28 Aralık 1995 yılında Uruguay’da doğan Mauricio Lemos, futbola Defensor'un alt yapısında başladı.

Lemos, İspanya 2. Ligi’nde mücadele eden Las Palmas’ın formasını giyiyor ve yaklaşık 4.5 yıl önce Rus ekibi Rubin Kazan’dan alındı.

Başarılı oyuncu, o dönem Avrupa’nın önemli oyuncu izleme birimlerinin ilgisini çekiyordu. Las Palmas’la La Liga dönemindeki ilk sezonunda 5 gol attı. Lemos, aynı zamanda golcü kimliği de olan bir savunmacı olarak dikkat çekiyor.

Güçlü şutları ve frikikleri ile öne plana çıkıyor.





BARCELONA'NIN DA DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ

Las Palmas’taki ilk dönemlerinde Barcelona’nın ilgisini çeken Lemos için Katalan ekibinin 5 milyon Euro teklif ettiği ancak Las Palmas'ın 12 milyon Euro istemesi nedeniyle transferi gerçekleşmediği iddia edilmişti.

24 yaiomdaki futbolcu, geçen sezonun başında Las Palmas’a, kiralık olarak gittiği Sassuolo’dan geri dönmüştü.

MİLLİ TAKIMDA İSTEDİĞİNİ YAPAMADI

Sırasıyla Rubin Kazan, Sassuolo ve Las Palmas’da oynayan 24 yaşındaki stoper, bu sezon 27 maça çıktı ve 1 gol atabildi. Diego Godin, Coates ve Gimenez gibi isimler olması nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nda sadece 2 maça çıkabilen Mauricio Lemos, stoperin yanı sıra ön liberoda da oynayabiliyor.

1.87 boyundaki Lemos, 85 kg ağırlığında. Profesyonel kariyerinde 108 maça çıkan başarılı oyuncu, rakip filelere 7 gol bırakırken, 33 sarı, 2 kırmızı kart gördü.



