Mauro Icardi: 4 ay sonra sahalara geri döndüm

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Arjantinli golcü Mauro Icardi, Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanmıştı.

Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

En son geçtiğimiz yıl kasım ayında sarı-kırmızılı formayı giyen Icardi, çalışmalarını özel doktoru eşliğinde ülkesinde sürdürüyor.

GALATASARAYLILARI HEYECANLANDIRDI

Icardı son olarak Galatasaraylıları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Yeşil sahadan fotoğrafını yayınlayan Icardi, paylaşımına ise "4 ay sonra sahalara geri döndüm." notunu düştü.

BU SEZON 6 GOL ATTI

Icardi'nin bu paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Öte yandan Mauro Icardi, bu sezon sakatlanana dek çıktığı 14 maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.