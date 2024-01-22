Mauro Icardi, 4 maç sonra sahalara döndü Yaklaşık 1 aydır sakat olan Galatasaraylı oyuncu Mauro Icardi, 4 maç sonra formasını giydi.

AA

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, yaklaşık 1 aylık aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile yapılan müsabakada yüzüne aldığı darbe sonrasında kırık oluşan Icardi, ayak bileğindeki sakatlığın da iyileşmesi için bir süre dinlendirildi.

4 maç kaçırdı

Bu süreçte Süper Lig'deki Konyaspor, Sivaspor ve Kayserispor ile Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçlarını kaçıran sarı-kırmızılı futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde kadroda yer aldı.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan 30 yaşındaki santrfor, 82. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)