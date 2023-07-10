Mauro Icardi, alacağı maaşla Süper Lig tarihine geçecek Galatasaray'ın anlaştığı Mauro Icardi, Türkiye’nin en yüksek maaş olan oyuncusu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon rakiplerinin önünde kazandığı şampiyonlukta başrol olan Mauro Icardi, bonservisiyle birlikte sarı-kırmızılı takıma imza atmaya hazırlanıyor.

Paris Saint-Germain ile görüşmelerin sonuna gelen ve 10 milyon euro bonservis bedelinde büyük ölçüde anlaşmaya varan Galatasaray'ın Arjantinli golcüye vereceği maaş da belli oldu.

10 milyon euro maaş alacak

Edinilen bilgilere göre, Mauro Icardi, alacağı yeni maaşla birlikte tarihe geçecek. Sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

Sarı-kırmızılılar, forvet oyuncusuna yıllık 10 milyon euro verecek. Böylelikle Icardi'nin Galatasaray'a toplam maliyeti 3 yıl için 50 milyon euro olacak.

Golleriyle damga vurdu

Geçtiğimiz sezon kaydettiği gollerle birçok rekor kıran Mauro Icardi, derbi maçlarını boş geçmemiş ve her maçta ezeli rakiplere gol atmıştı.

Arjantinli yıldız, Süper Lig'de attığı 22 golle Galatasaray'da bir sezonda 20 gol ve üstünü geçen dördüncü yabancı oyuncu olmuştu.

Rekor Falcao'ya aitti

Süper Lig tarihinde en çok maaş alan diğer futbolcular ise şu şekilde:

Radamel Falcao - 5 milyon euro

Robin van Persie - 4.9 milyon euro

Pepe - 4.750 milyon euro

Alvaro Negredo - 4.350 milyon euro

Edin Dzeko - 4.2 milyon euro