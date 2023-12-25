Mauro Icardi - Alexander Djiku mücadelesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği ve 0-0 sonuçlanan maçta sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Djiku ile 22. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Icardi penaltı itirazında bulunsa da kısa süre VAR'ı dileyen Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.
Pozisyon ters açıda
Çeşitli eleştirilere neden olan pozisyon birçok kamera açısından incelenirken, Fenerbahçeliler pozisyonun temiz olduğunu, Galatasaraylılar ise penaltı ve kırmızı kartla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Hakem yorumcuları da kamera açılarının yetersizliğine dikkati çekse de maçtan saatler sonra 'ters açı' adı verilen kameraya ulaşıldı.
Pozisyonu tam karşıdan gören kamerada Djiku ve Icardi'nin pozisyonu gözler önüne serildi.
Ters açıda müdahale gözükmüyor
Ağır çekimde oynatılan pozisyonda, ters açıda Djiku'nun Icardi'nin suratına yaptığı bir müdahale gözükmüyor.
İşte kare kare o anlar...
Söz konusu açı sosyal medyada hızla yayılırken, telif hakkı nedeniyle görüntülere sitemizde yer veremiyoruz.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
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