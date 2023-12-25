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Mauro Icardi - Alexander Djiku mücadelesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mauro Icardi - Alexander Djiku mücadelesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kalırken, mücadelenin 22. dakikasında yaşanan Mauro Icardi ve Alexander Djiku pozisyonu maça damgasını vurdu. O pozisyona ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.