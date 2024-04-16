Mauro Icardi, Alex'in rekoruna çok yaklaştı Galatasaraylı Mauro Icardi, Fenerbahçeli Alex de Souza'nın Süper Lig'deki rekoruna yaklaştı.

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Galatasaray'da Mauro Icardi gollerine devam ediyor. Şampiyonluk yarışında girilen kritik öneme sahip haftalarda Mauro Icardi sahne alıyor.

Alanyaspor mücadelesine kadar Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atan Icardi, bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Maçta gol perdesini kapatan Arjantinli yıldız, ligde üst üste son 4 müsabakada 5, bu sezon ligdeki 28. karşılaşmada 19. golünü attı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 41. maçına çıkıp 26. kez ağları havalandıran Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kariyerinde 67. resmi karşılaşmada 49. gole ulaştı.

Icardi'den kariyer rekoru

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 26 golün yanı sıra 11 asist yaptı.

Icardi, Alanyaspor'a attığı golle kariyer rekorunu kırdı. 31 yaşındaki golcü bu sezon 37 gol katkısı yaparak, 2014-2015 sezonundaki 36 gol katkısı performansını geçti.

Alex'in rekoruna yaklaştı

Mauro Icardi kalan maçlarda 8 gol katkısı daha verirse, Alex de Souza'ya ait 2010-2011 sezonundaki 44 gol katkısı rekorunu geçebilir.