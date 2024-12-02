Mauro Icardi, ameliyat oldu

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Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 yendiği maçın son dakikalarında kötü bir haber gelmişti.

Müsabakanın 81. dakikasında Mauro Icardi, Tottenham kalecisi Fraser Forster’e baskı yaptığı sırada kendi yere bırakmış ve oyun kenarına gelmişti.

Daha sonrasında ise Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklanmıştı.

AMELİYAT OLDU

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise yıldız oyuncu, ülkesi Arjantin'de ameliyat edildi.

"YAKINDA GERİ DÖNECEĞİM"

Başarılı bir operasyon geçiren Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim.

BU SEZONU KAÇIRACAK

Mauro Icardi'nin iyileşme sürecinin 2025-2026 sezonu öncesinde tamamlanması ve bu sezonu kaçırması bekleniyor.