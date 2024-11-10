Mauro Icardi ameliyat olmadan ülkesine gidecek: Yönetimden izin aldı

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Galatasaray’da hem yönetim hem teknik heyet, UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi şokunu atlatmaya çalışırken, yıldız golcünün ameliyatı için kemikteki ödemin dağılmasının beklendiği belirtildi. Bu sürenin 7-10 gün arasında olabileceği bildirildi.

Sağlık heyeti Mauro Icardi’nin durumunu gün gün takip ederken, yapılacak operasyonun ise nerede olacağı konusunda hala karar verilmedi.

AMELİYAT TARİHİ BELİRSİZ

Galatasaray Kulübü’nün anlaşmalı olduğu sponsor hastanede ameliyatın gerçekleşebileceği belirtilirken, son kararın oyuncuya bırakıldığı, ancak tecrübeli futbolcunun ajansının bu noktada belirleyici olacağı öğrenildi.

Buna karşın Icardi ile ajansı ne karar verirse ve ameliyat hangi ülkede, hastanede yapılırsa yapılsın sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce de operasyonda yer alacak.

ÜLKESİNE GİDECEK

İcardi’nin, ameliyat gerek kalmadan bazı seyahatler yapabileceği ve bu nedenle yönetimden ülkesine gitmek için izin aldığı öğrenildi. Dursun Özbek ve kurmaylarının da bu seyahatin oyuncuya psikolojik olarak iyi geleceğini düşünerek izin verdikleri belirtildi.