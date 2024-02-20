Mauro Icardi, Ankaragücü tribünlerine hareket çekti Ankaragücü tribünlerine yaptığı el hareketi sosyal medyada yayılan Mauro Icardi gündem oldu.

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ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarıda Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 69'a yükseltti.

Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin ise tribün çekimi olan bir görüntüsü, sosyal medyaya damgasını vurdu.

El hareketi çekti

Kendisine atılan yabancı maddeye sinirlenen başarılı golcü, tribünlere el hareketi çekti.

Bu görüntülerin sosyal medyada bir Galatasaraylı taraftar tarafından yayılması üzerineyse Fenerbahçeli futbolseverler, daha önce 4 maç ceza alan Sadık Çiftpınar'ı örnek göstererek Icardi'nin de ceza alması gerektiğini savundu.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 34 maçta 20 gol 9 asistlik performans sergiledi.