Mauro Icardi, Arjantin'de mahkemeye çıktı

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündem olmaya devam ediyor.

Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda yıldız golcüye Arjantin'de boşanma davası açmıştı.

MAHKEMEYE ÇIKTI

Golcü isim, Arjantinli model Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki şehir adliyesine geldi ve mahkemeye çıktı.

İŞLER DÖNÜLMEZ HALE GELDİ

2022'de de ilişkileri sona ermeye yaklaşan çift, 2023 yılında barışmıştı.

Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlaması işleri geri dönülemez bir hale getirdiği ifade ediliyor.

WANDA NARA'NIN NAFAKA TALEBİ

Öte yandan Wanda Nara, boşanma sürecindeki talepleriyle gündem olmuştu.

Icardi'nin 77 milyon euro gibi büyük bir servetin sahibi olduğu düşünüldüğünde, Nara'nın bu süreçte talep ettiği nafaka miktarı dikkat çekmişti.

Nara, boşanma anlaşması kapsamında Icardi'nin servetinin yarısını, yani 38.5 milyon euro talep ettiği ileri sürülmüştü.