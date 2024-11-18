Mauro Icardi, Arjantin'den paylaşım yaptı

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 yendiği maçın son dakikalarında dizinden sakatlık geçiren ve sezonu kapatan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Arjantin'deki evinde istirahat eden yıldız, havuz kenarında selfie çektiği bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

"BİZ HALA PARLIYORUZ"

Golcü isim, gönderinin altına ise şu notu düştü:

Bu yağmurlu günde gökyüzü ağlıyor. Ama biz hala parlıyoruz.

BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

15 milyon euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.

Icardi, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle mücadele etti.