Mauro Icardi, Ayasofya'yı ziyaret etti

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Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünde forma giymeyen Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bir süredir İstanbul'daydı.

Icardi, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarının öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Geçtiğimiz gün de Kemerburgaz Tesisleri'nde 6 ay sonra antrenmana çıkan Icardi, sürpriz bir ziyaretle gündeme geldi.

İSTANBUL'DAN AYRILMADAN AYASOFYA CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, İstanbul'dan ayrılmadan önce Ayasofya Camii'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Öte yandan Wanda Nara ile birliktelikleri sona eren Mauro Icardi'nin, çocuklarının velayeti için açtığı davanın yeni duruşması için İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi.

Icardi ve Wanda Nara'nın davası İtalya'da görülecek.