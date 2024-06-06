Mauro Icardi ayrılacak mı? Galatasaray son durumu açıkladı

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu topladığı 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da ayrılık yaşanmıştı.

Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, görevinden ayrılmıştı.

Icardi'den sürpriz hareket

Mauro Icardi, Erden Timur'un ayrılığı sonrası sürpriz bir harekete imza attı.

Arjantinli futbolcunun Instagram hesabında Galatasaray ile ilgili öne çıkan hikayelerini kaldırdığı fark edildi.

Bu hareket, Icardi'nin Erden Timur'un ayrılığına tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.

Ardından yıldız ismin sarı-kırmızılılardan ayrılacağı iddiaları gündeme geldi.

"Icardi bizim sözleşmeli futbolcumuz"

Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Arjantinli golcünün geleceğiyle ilgili Ajansspor'a açıklamada bulundu.

Nihat Kırmızı, Icardi ile ilgili açıklamasında, şu sözleri sarf etti:

"Icardi, Galatasaray'da çok mutlu gitmesi söz konusu değil"

Kırmızı açıklamasının devamında ise, şunları dedi:

Biz şampiyon ve en güçlü takımız. Görüyorsunuz rakibimiz bizi yakalamak için Mourinho'yu getirdi, çok çaba sarf ediyorlar. Ama biz çok daha güçlü olacağız. Icardi, Galatasaray'da çok mutlu gitmesi söz konusu değil. Tüm oyuncular Galatasaray'ın oyuncusudur, kişilerin değil.