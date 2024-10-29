Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi sonrası ülkesine gitti

Süer Lig’in 10’uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 yendi.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 13’üncü dakikada Davinson Sanchez ile 67’nci dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Siyah-beyazlıların maçtaki tek golünü 90+4’üncü dakikada Ernest Muçi attı.
Bu sonuçla namağlup Galatasaray, puanını 28’e yükseltti.
Bu sezonki ilk yenilgisini yaşayan 1 maçı eksik Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.
STADYUMDAN BAVULLARIYLA AYRILDI
Sarı-kırmızılılarda derbinin 90 dakikasında forma giyen Mauro Icardi uzatmalarda yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.
Golle tanışamayan Arjantinli yıldız, derbi sonrası stadyumdan bavullarıyla beraber ayrıldı.
ÖZEL JETİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Ülkesine gittiği öğrenilen yıldız isim gece yarısı sosyal medya hesabından özel jetin fotoğrafını paylaşarak 'İyi geceler' notunu düştü.
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