Mauro Icardi: Daha çok gol atmaya çalışacağım Trabzonspor derbisinde 2 gol atarak takımının 2-0 kazanmasını sağlayan Galatasaray'lı futbolcu Mauro Icardi, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini Mauro Icardi'nin 2 golüyle mağlup etti.

Mauro Icardi, 2-0 kazanılan Trabzonspor mücadelesini değerlendirdi.

"Kazandık, o yüzden mutluyum"

Icardi, "Önemli bir maçtı bizim için. Derbi diyebileceğimiz bir maç. Kazandığımız için memnunuz. İlk maçta berabere kaldık, onun da verdiği motivasyon vardı. Golleri attığım için mutluyum. Biz kazandık o yüzden mutluyum" dedi.

"Yeni transferlerin kendisini göstermesi gerekiyor"

Arjantinli yıldız, takımın yeni transferleri konusunda gelen soru karşısında, "Şampiyon takıma geliyorlar. Başkanımız da ona göre oyuncu getiriyor. Her birinin kendini göstermesi gerekiyor. Kendilerini gösterince takım daha da ileriye gidecektir." sözlerini sarf etti.

"Daha çok gol atmaya çalışacağım"

Mauro Icardi, sezona gollerle başlamasının hatırlatılması üzerine, "Tabii ki ben hırslı bir oyuncuyum. Olabildiğinde çok gol atmaya çalışacağım. Asıl amacımız şampiyon olmak ama bununla birlikte daha çok gol atmaya çalışacağım. Hepimizin daha iyi olması gerekiyor. Bu sezon da olabilecek en yüksek noktaya çıkmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.