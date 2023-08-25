Mauro Icardi, Erling Haaland'ı takipte Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, topla buluşma oranına göre Avrupa'nın en fazla gol atan ikinci santrforu oldu. Listenin zirvesinde ise Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland yer aldı.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde ile karşı karşıya gelmişti. Bu maçta temsilcimiz rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederken rövanş öncesinde avantajı eline almıştı.

Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi ise bu mücadelede de sahneye çıkarak takımını sırtlamayı başarmıştı. Arjantinli forvet, Molde karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayarak maça damga vurmuştu.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a bonservisiyle transfer olan ve yeni dönemini de harika başlangıç yapan 30 yaşındaki futbolcu, bir istatistikle tüm dikkatleri çekmeyi başardı.

Icardi, istatistiğiyle dikkat çekti

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'nin göz önüne alındığı istatistikte Icardi, topla buluşma başına gol oranında Avrupa'nın en iyi ikinci futbolcusu oldu.

Icardi, Galatasaray ile lig ve Avrupa arenasında 630 kez topla buluştu, 26 gol attı. Bu Arjantinli'nin 24.2 topla buluşmada bir gol attığı anlamını taşıyor.

Zirvede Haaland yer aldı

Listenin 1 numarasında ise Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland yer aldı. 23 yaşındaki oyuncunun bir gol atması için 23.6 kez topla buluşması yetiyor.

Yeni sezona da iyi başladı

Fransız devi Paris Saint-Germain'den 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda takımıyla birlikte 5 resmi maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 4 gol ve 1 asistle mücadele etti.